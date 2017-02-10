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«Человек сел за изнасилование. Перед государством чист, а перед людьми?» Уткин – о Логинове

«Человек сел за изнасилование. Перед государством чист, а перед людьми?» Уткин – о Логинове
Eurosport

1 час назад

Комментатор Eurosport не считает француза виновным.

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Василий Уткин высказался по поводу возвращения в биатлон Александра Логинова и его отношениях с Мартеном Фуркадом. «Безотносительно Логинова. О соотношении наказания и последующего. Вот человек сел за изнасилование. Отсидел, вышел. Он отсидел. Перед государством чист. А перед людьми? Дочку в школу доверишь отвести, в дом пригласишь? А ведь наказание отбыл.

Конечно, тут не одно и то же, я постарался сформулировать это в начале своих слов. Разумеется, Логинов в самом пиковом случае не преступник. Но он отбыл наказание и чист перед Федерацией. А вот люди могут к нему относиться как угодно. От этого не уйти. Это право Фуркада. А я буду болеть за Логинова, мне интересно, как он через все это пройдет», – написал Василий в фейсбуке.

  • Фуркад неоднократно выражал протест против участия Логинова и других российских спортсменов в соревнованиях Кубка и чемпионата мира.
  • Во время микста на чемпионате мира Фуркад вошел в контакт с Александром Логиновым при передаче эстафеты, после чего россиянин упал.
  • На награждении Логинов и Шипулин не пожали руку Фуркаду, и тот покинул подиум при вручении медалей сборной России. Глава IBU Андрес Бессеберг заставил Мартена вернуться.

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