AFP
Симон Фуркад: «На пресс-конференциях надо обсуждать спорт, а не это дерьмо»
Французский биатлонист устал от скандалов.
«Мартен очень разочарован произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и российской командой. Это касается и критических высказываний на пресс-конференции, и неподанной руки на церемонии.
Мне неловко перед немцами, которые стали главными героями эстафеты, но были вынуждены выслушивать эту перепалку. На пресс-конференциях надо обсуждать спорт, а не это дерьмо», – цитирует Симона «Чемпионат».
- Во время микста Фуркад вошел в контакт с Александром Логиновым при передаче эстафеты, после чего россиянин упал.
- На награждении Логинов и Шипулин не пожали руку Фуркаду, и тот покинул подиум при вручении медалей сборной России. Глава IBU Андрес Бессеберг заставил Мартена вернуться.
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