AFP

Симон Фуркад: «На пресс-конференциях надо обсуждать спорт, а не это дерьмо»

Симон Фуркад: «На пресс-конференциях надо обсуждать спорт, а не это дерьмо»
Eurosport

44 мин. назад

Французский биатлонист устал от скандалов.

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«Мартен очень разочарован произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и российской командой. Это касается и критических высказываний на пресс-конференции, и неподанной руки на церемонии.

Мне неловко перед немцами, которые стали главными героями эстафеты, но были вынуждены выслушивать эту перепалку. На пресс-конференциях надо обсуждать спорт, а не это дерьмо», – цитирует Симона «Чемпионат».

  • Во время микста Фуркад вошел в контакт с Александром Логиновым при передаче эстафеты, после чего россиянин упал.
  • На награждении Логинов и Шипулин не пожали руку Фуркаду, и тот покинул подиум при вручении медалей сборной России. Глава IBU Андрес Бессеберг заставил Мартена вернуться.

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