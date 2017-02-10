Симон Фуркад: «На пресс-конференциях надо обсуждать спорт, а не это дерьмо»

«Мартен очень разочарован произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и российской командой. Это касается и критических высказываний на пресс-конференции, и неподанной руки на церемонии.

Мне неловко перед немцами, которые стали главными героями эстафеты, но были вынуждены выслушивать эту перепалку. На пресс-конференциях надо обсуждать спорт, а не это дерьмо», – цитирует Симона «Чемпионат».

Во время микста Фуркад вошел в контакт с Александром Логиновым при передаче эстафеты, после чего россиянин упал.

На награждении Логинов и Шипулин не пожали руку Фуркаду, и тот покинул подиум при вручении медалей сборной России. Глава IBU Андрес Бессеберг заставил Мартена вернуться.

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