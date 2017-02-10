AFP
Тарьей Бё: «Мартен Фуркад оказался главной истеричкой на церемонии награждения»
Не только русским не понравилось поведение лидера Кубка мира.
«Я видел все, что произошло на церемонии награждения. Было много истерики. А главной истеричкой оказался Фуркад.
Свои разногласия они могли бы уладить с глазу на глаз, а во время вручения золотых, серебряных и бронзовых медалей следовало продемонстрировать хорошие манеры», – заявил Бё-старший, слова которого приводит NRK.
- Логинов упал из-за контакта с Фуркадом во время последней передачи эстафеты в миксте ЧМ.
- Мартен закрыл коридор Шипулину на финише и вырвал серебро.
- На церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали руку Фуркаду, а тот демонстративно ушел с подиума во время награждения сборной России.
- Тарьей Бё – восьмикратный чемпион мира, победитель Кубка мира-2010/11, олимпийский чемпион-2010 в эстафете.
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