AFP

Тарьей Бё: «Мартен Фуркад оказался главной истеричкой на церемонии награждения»

Бё: «Фуркад оказался главной истеричкой на церемонии награждения»
Eurosport

1 час назад

Не только русским не понравилось поведение лидера Кубка мира.

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«Я видел все, что произошло на церемонии награждения. Было много истерики. А главной истеричкой оказался Фуркад.

Свои разногласия они могли бы уладить с глазу на глаз, а во время вручения золотых, серебряных и бронзовых медалей следовало продемонстрировать хорошие манеры», – заявил Бё-старший, слова которого приводит NRK.

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