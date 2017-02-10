Пустыня Габи. Женский спринт на чемпионате мира по биатлону получился аномальным

После раскаленной до космических температур смешанной эстафеты, с ее злыми оскалами, кислотой вместо слюны и истериками, спорт отошел на второй план. «Быстрее, выше, сильнее» потерялся в грязи и утонул, подавившись жижей. Главным стал вопрос, кто кому перегрызет глотку: бешеный французский кастрированный бульдог или русская гончая.

На фоне самой мощной биатлонной стычки XXI века женский спринт казался маленьким и ненужным событием, на которое мало кто не обратит внимание, но девушки заставили не уткнуться в телевизор с огненными глазами. Гонка получилась не только безумно увлекательной, но и совершенно нехарактерной.

Солнечный Хохфильцен пригрел биатлонных крошек, из-за чего они принялись творить невероятные вещи. Трое из пяти лучших спортсменок Кубка мира стартовали в первых номерах, но сбили с толку самих себя: море промахов на первом же рубеже отправили Дорен-Абер, Вирер и Макарайнен в запас. Пока фавориты закисали в беспомощности, на сцену вышли те, кто обычно выходит туда собирать реквизит или мыть полы. В какой-то момент лидирующие позиции делили Кузьмина, Акимова, Бендика, девушки из Украины. Лучшей из россиянок была Услугина, которую вытянули из запаса за несколько часов до старта.

Происходящее казалось невероятным, больше смахивающим на шутку, но ближе к середине гонки юмор выветрился и превратился в пепел. На горизонте появилась Лаура Дальмайер и опустила всех на привычные позиции: немка прошла трассу вдохновенно и уверенно, раскидав соперниц словно кегли. На финише улыбка лидера Кубка мира золотом блестела на солнце, но в последних номерах притаилась чешская ракетная установка «земля-воздух».

Габи Коукалова выбрала ужасно далекий 96-й номер. Объяснить его было невозможно: при имевшихся погодных условиях снег должен был превратиться в манную кашу и сожрать чешку вместе с лыжами. Однако этого не произошло. Габи с самого старта показала, что готова стать королевой Австрии. Мощный ход по трассе и хладнокровная работа на стрельбище предопределили исход: Дальмайер вынужденно спрятала улыбку в карман, а занимавшая третье место итальянка Витоцци пустила душ из слез. Коукалова атаковала результаты соперниц, прикатила к финишу первой и заслуженно украла радость, которую они уже чувствовали губами.

Видео - Все прелести спринта, в котором Коукалова не побоялась выйти на трассу 96-й и сорвала куш 02:28

Биатлон – это он. Никто не вправе осуждать Мартена Фуркада

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