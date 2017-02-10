Лаура Дальмайер: «Мартен Фуркад пытается сделать биатлон чище, а русские должны признать ошибки»

«Настало время биатлону стать чистым полностью, а не частями. Очень важно, чтобы русские признали свои ошибки.

Думаю, это здорово, что Фуркад пытается сделать спорт чище для нас. Себя в этой роли не могу представить. Я стараюсь концентрироваться на самом биатлоне», – заявила Дальмайер, слова которой приводит DPA.

На чемпионате мира-2017 Лаура завоевала золото в смешанной эстафете и серебро в спринте.

12 февраля биатлонистки пробегут гонку преследования.

Александр Логинов упал из-за контакта с Мартеном Фуркадом во время последней передачи эстафеты в миксте ЧМ.

Мартен закрыл коридор Антону Шипулину на финише и вырвал серебро.

На церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали руку Фуркаду, а тот демонстративно ушел с подиума во время награждения сборной России.

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