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Лаура Дальмайер: «Мартен Фуркад пытается сделать биатлон чище, а русские должны признать ошибки»
23-летняя немка стала словоохотливой после поражения в спринте.
«Настало время биатлону стать чистым полностью, а не частями. Очень важно, чтобы русские признали свои ошибки.
Думаю, это здорово, что Фуркад пытается сделать спорт чище для нас. Себя в этой роли не могу представить. Я стараюсь концентрироваться на самом биатлоне», – заявила Дальмайер, слова которой приводит DPA.
- На чемпионате мира-2017 Лаура завоевала золото в смешанной эстафете и серебро в спринте.
- 12 февраля биатлонистки пробегут гонку преследования.
- Александр Логинов упал из-за контакта с Мартеном Фуркадом во время последней передачи эстафеты в миксте ЧМ.
- Мартен закрыл коридор Антону Шипулину на финише и вырвал серебро.
- На церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали руку Фуркаду, а тот демонстративно ушел с подиума во время награждения сборной России.
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