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Лаура Дальмайер: «Мартен Фуркад пытается сделать биатлон чище, а русские должны признать ошибки»

Дальмайер: «Фуркад пытается сделать биатлон чище, а русские должны признать ошибки»
Eurosport

1 час назад

23-летняя немка стала словоохотливой после поражения в спринте.

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«Настало время биатлону стать чистым полностью, а не частями. Очень важно, чтобы русские признали свои ошибки.

Думаю, это здорово, что Фуркад пытается сделать спорт чище для нас. Себя в этой роли не могу представить. Я стараюсь концентрироваться на самом биатлоне», – заявила Дальмайер, слова которой приводит DPA.

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