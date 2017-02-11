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Бенедикт Долль стал чемпионом мира в спринте, Мартен Фуркад – третий
В десятку забежали неизвестный американец, болгарин и Евгений Гараничев.
Чемпионат мира. Мужской спринт
Результаты гонки:
1. Бенедикт Долль (Германия), 23.27,4 (0+0)
2. Йоханнес Бё (Норвегия), +0,7 (0+0)
3. Мартен Фуркад (Франция), +23,1 (1+1)
4. Лоуэлл Бэйли (США), +29,5 (0+0)
5. Ондрей Моравец (Чехия), +30,7 (0+1)
6. Красимир Анев (Болгария), +33,5 (0+0)
7. Юлиан Эберхард (Швеция), +35,3 (1+1)
8. Уле Айнар Бьорндален (Норвегия), +38,4 (0+1)
9. Симон Шемпп (Германия), +40,0 (1+0)
10. Евгений Гараничев (Россия), +45,1 (1+0)
- Антон Шипулин финишировал 21-м, Антон Бабиков – 49-м, Максим Цветков – 69-м.
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