Eurosport

Бенедикт Долль стал чемпионом мира в спринте, Мартен Фуркад – третий

Долль стал чемпионом мира в спринте, Фуркад – третий
Eurosport

1 час назад

В десятку забежали неизвестный американец, болгарин и Евгений Гараничев.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Чемпионат мира. Мужской спринт

Результаты гонки:

1. Бенедикт Долль (Германия), 23.27,4 (0+0)

2. Йоханнес Бё (Норвегия), +0,7 (0+0)

3. Мартен Фуркад (Франция), +23,1 (1+1)

4. Лоуэлл Бэйли (США), +29,5 (0+0)

5. Ондрей Моравец (Чехия), +30,7 (0+1)

6. Красимир Анев (Болгария), +33,5 (0+0)

7. Юлиан Эберхард (Швеция), +35,3 (1+1)

8. Уле Айнар Бьорндален (Норвегия), +38,4 (0+1)

9. Симон Шемпп (Германия), +40,0 (1+0)

10. Евгений Гараничев (Россия), +45,1 (1+0)

  • Антон Шипулин финишировал 21-м, Антон Бабиков – 49-м, Максим Цветков – 69-м.

Все новости биатлона

Смотрите оставшиеся трансляции ЧМ по биатлону на Eurosport Player

Самый спортивный канал в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Промахи Фуркада, точнейший Долль и Бё, которому этих самых долей и не хватило

02:27
Популярные видео
Австрийская горнолыжница сурово вмазалась в борт после отказа тормозов на финише
 881 просмотров2 ч
Кучеров смазал решающий буллит и первым ускакал в раздевалку на эмоциях
1 520 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться