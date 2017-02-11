AFP

Мартен Фуркад не ушел с церемонии награждения и пожал руку Антону Шипулину

Фуркад не ушел с церемонии награждения и пожал руку Шипулину
Eurosport

49 мин. назад

Стороны не пришли к компромиссу, но поняли друг друга.

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11 февраля на чемпионате мира в Хохфильцене состоялась мужская спринтерская гонка. Лидер сезона Мартен Фуркад занял третье место, и в этот раз у него не возникло необходимости покидать церемонию награждения.

Антон Шипулин показал 21-й результат и на пьедестал так и не попал, но в микст-зоне по окончании гонки лидер сборной России все-таки пожал руку Мартену. И даже обнял его.

«Два дня общались. Мы не пришли к компромиссу, но поняли позиции друг друга. Решили, что на чемпионате мира нужно соревноваться и показывать результаты, а не заниматься политикой.

Поэтому решили помириться и возобновить нормальные отношения», – сказал Шипулин «СЭ».

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