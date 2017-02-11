AFP
Мартен Фуркад не ушел с церемонии награждения и пожал руку Антону Шипулину
Стороны не пришли к компромиссу, но поняли друг друга.
11 февраля на чемпионате мира в Хохфильцене состоялась мужская спринтерская гонка. Лидер сезона Мартен Фуркад занял третье место, и в этот раз у него не возникло необходимости покидать церемонию награждения.
Антон Шипулин показал 21-й результат и на пьедестал так и не попал, но в микст-зоне по окончании гонки лидер сборной России все-таки пожал руку Мартену. И даже обнял его.
«Два дня общались. Мы не пришли к компромиссу, но поняли позиции друг друга. Решили, что на чемпионате мира нужно соревноваться и показывать результаты, а не заниматься политикой.
Поэтому решили помириться и возобновить нормальные отношения», – сказал Шипулин «СЭ».
- 9 февраля Александр Логинов упал из-за контакта с Фуркадом во время последней передачи эстафеты в миксте.
- На церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали руку Фуркаду, а тот демонстративно ушел с подиума во время награждения сборной России.
- 12 февраля состоится мужской пасьют.
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