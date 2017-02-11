Кукольный театр. Почему победа Бенедикта Долля в спринте чемпионата мира никого не интересует

Йоханнес Бё проиграл Бенедикту Доллю всего 0,7 секунды на финише, но всем плевать. Действительно, какая разница, в Норвегию или в Германию уедет золото чемпионата мира? Главное, что этот французишка с самомнением как у вавилонского царя не выиграл. Ведь правда, да?

Мир поделился на два шалаша: один за Мартена, другой его хейтит. Причина – конфликт с пареньком, который даже не вышел на спринт. Который был судим антидопинговыми структурами известно за что. Фуркад его не уважает, презирает и задыхается от общего с ним кислорода.

Склока с российским биатлонистом вышла на первый план, и никто не вспомнит через месяц, кто выиграл спринт. Зато то, что его не взял Фуркад, будут припоминать еще долго. Квасной патриотизм – лишняя хромосома, пена квасного мешает смотреть биатлон (да и в принципе любой вид спорта) беспристрастно. Сложно ведь не ненавидеть Мартена, когда он открыто вступил в конфликт с персонажем, у которого паспорт такого же темно-бордового цвета, как и у тебя. Сложно не поддерживать Мартена, когда он открыто вступил в конфликт с персонажем из страны, которую ты не очень-то любишь. Тем более что сейчас он лучший биатлонист в мире. И завтра им будет. И послезавтра.

Спорт вне политики? Ахахахаха. Это, к сожалению, невозможно. Мысль утопическая, достойная Томаса Мора.

Это все иконки флагов рядом с фамилиями, будь они неладны. Это все крики трибун. Это все общественное мнение. И никакие обнимашки Шипулина с Фуркадом после гонки не изменят ситуации.

Кстати, в десятке спринта финишировали ноунейм из Штатов Лоуэлл Бэйли и ультраноунейм из Болгарии Красимир Анев. Но это так, памятка для тех, кому интересны результаты гонки, а не только Фуркад.

Чемпионат мира. Спринт

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