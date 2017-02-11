Мартен Фуркад: «Жду от русских приглашения выпить водки»

Мартен Фуркад прокомментировал состоявшееся после спринта примирение с Антоном Шипулиным.

«Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова.

Антона я знаю уже 10 лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было», – подытожил Фуркад.

В пятницу главный тренер сборной России Александр Касперович объявил о желании команды пригласить французов на чай.

«На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки», – отметил Мартен.

Фуркад завоевал в спринте бронзовую медаль.

Лучший результат среди русских показал Евгений Гараничев – 10-е место.

Шипулин финишировал с 21-м результатом, Александр Логинов участия в спринте не принял.

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