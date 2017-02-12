AFP

Дарья Домрачева выиграла серебро пасьюта, Лаура Дальмайер – золото

Домрачева выиграла серебро пасьюта, Дальмайер – золото
Eurosport

25 мин. назад

Бронза у Габриэлы Коукаловой.

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Женская гонка преследования в Хохфильцене

Результаты гонки:

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 28.02,3 (1 промах; 2 стартовая позиция)

2. Дарья Домрачева (Белоруссия) – +11,6 (0;27)

3. Габриэла Коукалова (Чехия) – +16,6 (1;3)

4. Ирина Старых (Россия) – +35,9 (0;24)

...

18. Татьяна Акимова (Россия) – +1.35,4 (3;16)

...

24. Светлана Слепцова (Россия) – +1.50,6 (2;33)

...

39. Ирина Услугина (Россия) – +2.39,8 (4;15)

  • Мужская гонка преследования пройдет 12 февраля в 17:00.

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