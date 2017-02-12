AFP
Дарья Домрачева выиграла серебро пасьюта, Лаура Дальмайер – золото
Бронза у Габриэлы Коукаловой.
Женская гонка преследования в Хохфильцене
Результаты гонки:
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 28.02,3 (1 промах; 2 стартовая позиция)
2. Дарья Домрачева (Белоруссия) – +11,6 (0;27)
3. Габриэла Коукалова (Чехия) – +16,6 (1;3)
4. Ирина Старых (Россия) – +35,9 (0;24)
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18. Татьяна Акимова (Россия) – +1.35,4 (3;16)
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24. Светлана Слепцова (Россия) – +1.50,6 (2;33)
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39. Ирина Услугина (Россия) – +2.39,8 (4;15)
- Мужская гонка преследования пройдет 12 февраля в 17:00.
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