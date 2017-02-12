Дарья Домрачева: «Спасибо команде и Уле-Айнару Бьорндалену за переживания и поддержку»

Дарья Домрачева вернулась на главный биатлонный турнир после декретного отпуска. В пасьюте белорусская спортсменка взяла серебро, уступив лишь Лауре Дальмайер. «Эта медаль очень много значит для меня, для всей нашей команды. Я хочу поблагодарить тренеров за то, что они верили в меня и делали все, чтобы я могла подготовиться к гонкам в собственном режиме, потому что ситуация была особенной.

Спасибо им и Уле-Айнару – они сделали для меня так много, оказав огромную поддержку. Надеюсь, Уле сосредоточится на своей гонке. Посмотрим. Мне не нравится говорить об ожиданиях. Я просто пойду смотреть гонку по телевизору с хорошими чувствами и надеюсь, что все будет отлично», – сказала Домрачева NRK.

Бронза пасьюта досталась Габриэле Коукаловой из Чехии.

Лучшая из россиянок – Ирина Старых (4-я строчка).

Текстовая трансляция мужской гонки преследования начнется в 16:45 (мск)

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