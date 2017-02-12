Светлана Слепцова: «Хочу пробежать другие гонки – это последний чемпионат мира для меня»

Российская биатлонистка финишировала в пасьюте на 24-м месте, допустив 2 промаха на огневых рубежах. «Хотелось бы здесь еще посоревноваться, но этот вопрос будет решать тренерский штаб. Просто это мой последний чемпионат мира», – поделилась переживаниями Слепцова после гонки, слова которой передает ТАСС.

Светлана – олимпийская чемпионка (2010) и золотой призер ЧМ-2009 по биатлону.

Слепцова идет на 64-м месте в зачете Кубка мира-2016/17.

Текстовая трансляция мужской гонки преследования начнется в 16:45 (мск)

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