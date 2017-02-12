AFP

Лаура Дальмайер: «Мне приятно, что Габриэла Коукалова обозвала меня лошадью»

Дальмайер: «Мне приятно, что Коукалова обозвала меня лошадью»
Eurosport

1 час назад

Женская дружба. Она такая.

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Немка выиграла золото пасьюта на чемпионате мира и прокомментировала слова соперницы Габриэлы Коукаловой, которая взяла бронзу. «Я очень рада золотой медали. Пасьют – моя любимая дисциплина. После первого промаха я знала, что мне нужно закрывать все оставшиеся мишени. На последней стрельбе была настоящая битва.

Мне было приятно услышать, что Габи сравнила меня с лошадью. Это хорошая аналогия. Лучше, чем сравнение со змеей», – отшутилась победительница в интервью IBU.

  • Серебро в гонке преследования досталось Дарье Домрачевой.
  • Лучшая из россиянок – Ирина Старых (четвертое место).

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