Лаура Дальмайер: «Мне приятно, что Габриэла Коукалова обозвала меня лошадью»

Немка выиграла золото пасьюта на чемпионате мира и прокомментировала слова соперницы Габриэлы Коукаловой, которая взяла бронзу. «Я очень рада золотой медали. Пасьют – моя любимая дисциплина. После первого промаха я знала, что мне нужно закрывать все оставшиеся мишени. На последней стрельбе была настоящая битва.

Мне было приятно услышать, что Габи сравнила меня с лошадью. Это хорошая аналогия. Лучше, чем сравнение со змеей», – отшутилась победительница в интервью IBU.

Серебро в гонке преследования досталось Дарье Домрачевой.

Лучшая из россиянок – Ирина Старых (четвертое место).

Главные новости чемпионата мира, где гоняется лошадь

Все расклады женского биатлона

Просто клевенькие истории в телеграме