AFP
Лаура Дальмайер: «Мне приятно, что Габриэла Коукалова обозвала меня лошадью»
Женская дружба. Она такая.
Немка выиграла золото пасьюта на чемпионате мира и прокомментировала слова соперницы Габриэлы Коукаловой, которая взяла бронзу. «Я очень рада золотой медали. Пасьют – моя любимая дисциплина. После первого промаха я знала, что мне нужно закрывать все оставшиеся мишени. На последней стрельбе была настоящая битва.
Мне было приятно услышать, что Габи сравнила меня с лошадью. Это хорошая аналогия. Лучше, чем сравнение со змеей», – отшутилась победительница в интервью IBU.
- Серебро в гонке преследования досталось Дарье Домрачевой.
- Лучшая из россиянок – Ирина Старых (четвертое место).
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