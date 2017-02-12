AFP
Мартен Фуркад выиграл пасьют, Антон Шипулин – четвертый
Француз выиграл очередную гонку, не оставив шансов соперникам.
Результаты гонки:
1. Мартен Фуркад (Франция), – 30.16,9 (0+0+0+1)
2. Йоханнес Бё (Норвегия), – +22,8 (3)
3. Уле Айнар Бьорндален (Норвегия), – +25,6 (1)
4. Антон Шипулин (Россия) – +33,6 (1)
...
20. Евгений Гараничев (Россия) – +1:48,9 (4)
...
39. Антон Бабиков (Россия) – +3:05,0 (4)
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