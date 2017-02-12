Мартен Фуркад: «Согласен быть свиньей, главное – что мы с Антоном Шипулиным все выяснили»

«Русские болельщики написали мне, конечно, кучу гадостей. Но это все ерунда. Я даже свиньей согласен быть. Слова поддержки я ведь тоже получал. Это своего рода игра.

Самое главное для меня – что мы с Антоном Шипулиным начали переписку и быстро все выяснили», – приводит слова Фуркада Sports.ru.

Мартен Фуркад и Антон Шипулин не пожали друг другу руку во время церемонии награждения в миксте, но после спринта произошло примирение биатлонистов.

Ранее Габриэла Коукалова сравнила Лауру Дальмайер с лошадью, и немке это сравнение понравилось.

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