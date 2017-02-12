Уле-Айнар Бьорндален поздравил Дарью Домрачеву с серебром пасьюта на трех языках

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Уле-Айнар Бьорндален от своего лица и лица дочери поздравил супругу Дарью Домрачеву с серебром пасьюта.

«Поздравляем тебя, мама! Мы гордимся тобой! Ксения и Уле», – написал Бьорндален на русском, норвежском и английском.

Дарья Домрачева стала второй в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Этот подиум стал для Дарьи первым с весны-2015 и первым на чемпионатах мира 2013 года.

Домрачева пропустила полтора сезона из-за мононуклеоза и беременности.

Бьорндален в мужском пасьюте завоевал бронзу.

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