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Уле-Айнар Бьорндален поздравил Дарью Домрачеву с серебром пасьюта на трех языках
Папа тоже завоевал медаль и достоин ответных поздравлений.
Уле-Айнар Бьорндален от своего лица и лица дочери поздравил супругу Дарью Домрачеву с серебром пасьюта.
«Поздравляем тебя, мама! Мы гордимся тобой! Ксения и Уле», – написал Бьорндален на русском, норвежском и английском.
- Дарья Домрачева стала второй в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Этот подиум стал для Дарьи первым с весны-2015 и первым на чемпионатах мира 2013 года.
- Домрачева пропустила полтора сезона из-за мононуклеоза и беременности.
- Бьорндален в мужском пасьюте завоевал бронзу.
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