Французская кухня. Почему Антон Шипулин поджарит Мартена Фуркада на ЧМ

На старте чемпионата мира пути, возможно, сильнейших биатлонистов последних лет разошлись как никогда сильно. Фуркад несколько раз укусил российскую команду мерзкими ядовитыми клыками, но сказал, что не вампир, и все ему поверили. Сожжение на костре отложили, а героя новостных лент последнего месяца отпустили на свободу.

Шипулин во всей этой подлой истории поступил как герой слезоточивых повествований: скромно защитил крепость, отогнал врага на безопасное расстояние и спас принцессу – честь. Но зло все равно ведет.

Антон приехал на чемпионат в роли охотника. Его задача – поймать момент, когда лань зазевается, и прикончить ее. Но пока не выходит. И без того нескончаемый поток внимания к российскому спортсмену из-за ситуации с Фуркадом только усилился. Осторожный и интеллигентный, он растерялся и погас. Отсюда неудача в спринте: 21-е место и почти полторы минуты отставания от Долля – не то, на что способен лучший российский биатлонист XXI века.

Примирение с Фуркадом изменило ситуацию. На пасьют Антон вышел сосредоточенным и злым, сразу снял 11 позиций и въехал в десятку, но допустил промах на втором рубеже. Если бы не он, Шипулин не только спорил бы за серебро с Бьорндаленом и Бё, но и присматривался к золоту: третий ход, уверенная и быстрая работа на протяжении всей гонки – было видно, что Антон вернулся.

Фуркад на этом чемпионате свое уже взял, поэтому пора делиться с другими. Шипулин – идеальный кандидат на то, чтобы склонить голову, но не перед соперником, а на пьедестале. Осталось только чуть больше поверить в себя.

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