Антон Шипулин: «Уле-Айнару Бьорндалену повезло, что его подтащил Йоханнес Бё»

«Как я могу быть доволен? Очередное четвертое место на крупных стартах. Могу сказать, что ничего хуже просто нет. Если же расценивать эту гонку как отдельные соревнования, то сегодняшний пасьют получился неплохим.

Единственное – опять не прошел габарит на лежке. Эти злосчастные габариты вечно мешают мне занимать призовые места. Видимо, такова моя судьба. Но не нужно расстраиваться – надо нацеливаться на успех в дальнейших гонках. Тем более что сегодня самочувствие было гораздо лучше, чем вчера. Надеюсь сохранить его до следующей недели.

Я видел, что уходил с последней стрельбы седьмым. Слышал от тренеров, какое было отставание. Старался, выкладывался, обогнал троих, но Бьорндалена и Йоханнеса не смог. Думаю, Уле-Айнару повезло, что его догнал Бё. Он его немного подтащил до финиша и вытянул на призовые места.

Воля к победе, характер и Йоханнес вытянули Бьорндалена на медаль. Плюс Даша Домрачева сегодня завоевала медаль, так что его эмоциональное состояние на подъеме», – сказал Шипулин «СЭ».

В гонке преследования Антон стартовал 21-м и в итоге финишировал четвертым, отстав на 8 секунд от замкнувшего тройку Бьорндалена. При этом Шипулин показал лучшее чистое время в пасьюте.

16 февраля биатлонисты пробегут индивидуальную гонку.

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