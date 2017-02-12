Дарья Домрачева и Габриэла Коукалова открыли шаманское на церемонии лишь с помощью Лауры Дальмайер

12 февраля биатлонистки пробежали пасьют на чемпионате мира в Хохфильцене. Обладательница серебряной медали Дарья Домрачева, попавшая на пьедестал впервые за полтора года, потеряла навыки открывания бутылок с шампанским, поэтому ей пришлось воспользоваться услугами победительницы Лауры Дальмайер.

Габриэла Коукалова решила, что все сделает сама, но и ей не удалось справиться с бутылкой, хотя она уже бывала на церемониях награждения на ЧМ-2017.

Дальмайер стала четырехкратной чемпионкой мира.

Домрачева завоевала медаль ЧМ впервые с 2013 года.

Коукалова впервые завоевала две индивидуальные медали на одном ЧМ.

15 февраля биатлонистки пробегут индивидуальную гонку.

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