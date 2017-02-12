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Дарья Домрачева и Габриэла Коукалова открыли шаманское на церемонии лишь с помощью Лауры Дальмайер
Немка сильна и в алкоголе.
12 февраля биатлонистки пробежали пасьют на чемпионате мира в Хохфильцене. Обладательница серебряной медали Дарья Домрачева, попавшая на пьедестал впервые за полтора года, потеряла навыки открывания бутылок с шампанским, поэтому ей пришлось воспользоваться услугами победительницы Лауры Дальмайер.
Габриэла Коукалова решила, что все сделает сама, но и ей не удалось справиться с бутылкой, хотя она уже бывала на церемониях награждения на ЧМ-2017.
- Дальмайер стала четырехкратной чемпионкой мира.
- Домрачева завоевала медаль ЧМ впервые с 2013 года.
- Коукалова впервые завоевала две индивидуальные медали на одном ЧМ.
- 15 февраля биатлонистки пробегут индивидуальную гонку.
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