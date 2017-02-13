Антон Шипулин: «К сожалению, День Святого Валентина превратился в России в женский день»

В преддверии Дня всех влюбленных лучший биатлонист России рассказал о своем отношении к нему. «14 февраля? В России это большой праздник. С каждым годом он набирает обороты, но, к сожалению, превратился в женский день. Женщины ждут подарка», – заявил Шипулин «Спорт-Экспресс».

На чемпионате мира в Хохфильцене на счету Антона бронза в смешанной эстафете.

16 февраля биатлонисты пробегут индивидуальную гонку.

Все расклады мужского биатлона

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