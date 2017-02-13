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Антон Шипулин: «Не могу гарантировать, что продолжу выступать после Олимпийских Игр-2018»

Шипулин: «Не могу гарантировать, что продолжу выступать после ОИ-2018»
Eurosport

1 час назад

У лидера сборной есть еще два года, чтобы решить.

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После зимней Олимпиады-2018, которая состоится в корейском Пхёнчхане, в биатлонной сборной России может смениться лидер. Антон Шипулин заявил, что грядущие Игры могут стать для него последними в карьере. «Не могу гарантировать, что продолжу выступать после Олимпийских Игр-2018», – заявил спортсмен «Спорт-Экспресс».

  • Шипулин – чемпион сочинских Олимпийских Игр 2014 года в эстафете.
  • На чемпионате мира в Хохфильцене на счету Антона бронза в смешанной эстафете.
  • 16 февраля биатлонисты пробегут индивидуальную гонку.

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