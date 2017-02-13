AFP
Вести.ru: Симон Фуркад отчислен из сборной Франции
Старший брат Мартена попрощался с шансами выиграть медаль ЧМ.
Причиной отчисления стала плохая форма француза. В спринте Симон занял 85-е место и не попал в пасьют. В команде Фуркада-старшего заменит Фабьен Клод, сообщают Вести.ru.
Источник сообщает, что, несмотря на неудовлетворительный результат на чемпионате мира, тренер сборной Франции Стефан Бутье рассчитывает на Симона на оставшихся этапах Кубка мира.
- Симон занимает 37-ю строчку в общем зачете Кубка мира.
- Француз – чемпион мира в смешанной эстафете чемпионата мира-2009 в Пхёнчхане.
Все расклады мужского биатлона
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте