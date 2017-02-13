AFP

Вести.ru: Симон Фуркад отчислен из сборной Франции

Вести.ru: Фуркад отчислен из сборной Франции
Eurosport

49 мин. назад

Старший брат Мартена попрощался с шансами выиграть медаль ЧМ.

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Причиной отчисления стала плохая форма француза. В спринте Симон занял 85-е место и не попал в пасьют. В команде Фуркада-старшего заменит Фабьен Клод, сообщают Вести.ru.

Источник сообщает, что, несмотря на неудовлетворительный результат на чемпионате мира, тренер сборной Франции Стефан Бутье рассчитывает на Симона на оставшихся этапах Кубка мира.

  • Симон занимает 37-ю строчку в общем зачете Кубка мира.
  • Француз – чемпион мира в смешанной эстафете чемпионата мира-2009 в Пхёнчхане.

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