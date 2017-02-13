Вести.ru: Симон Фуркад отчислен из сборной Франции

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Причиной отчисления стала плохая форма француза. В спринте Симон занял 85-е место и не попал в пасьют. В команде Фуркада-старшего заменит Фабьен Клод, сообщают Вести.ru.

Источник сообщает, что, несмотря на неудовлетворительный результат на чемпионате мира, тренер сборной Франции Стефан Бутье рассчитывает на Симона на оставшихся этапах Кубка мира.

Симон занимает 37-ю строчку в общем зачете Кубка мира.

Француз – чемпион мира в смешанной эстафете чемпионата мира-2009 в Пхёнчхане.

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