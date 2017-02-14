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Антон Шипулин: «Понимаю, что время уходит, а золота чемпионата мира хочется все больше»

Шипулин: «Понимаю, что время уходит, а золота чемпионата мира хочется все больше»
Eurosport

55 мин. назад

Болельщики сборной России не против.

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Лидер сборной рассказал о личных проблемах на чемпионате мира в Хохфильцене. «Все мои проблемы – в голове. Я из числа тех людей, кто создает себе проблемы, а потом решает их. Физически хорошо готов к чемпионату мира. Гонки это доказывают. Если со мной будет удача, могу завоевать медаль любого достоинства. Верю, что все будет хорошо. На меня постоянно давит ответственность. Понимаю, что время уходит, а золота чемпионата мира хочется все больше», – заявил Шипулин «Спорт День за Днем».

Спортсмен поделился мнением о выступлении сборной в первой половине чемпионата. «Не могу назвать первую половину чемпионата мира совсем неудачной. Была бронза в смешанной эстафете. В личных гонках негатива больше, чем позитивных моментов, но я стараюсь не думать об этом. Надо верить в свои силы и настраиваться на оставшиеся гонки», – подытожил Антон.

  • Шипулин – чемпион сочинских Олимпийских Игр 2014 года в эстафете.
  • На чемпионате мира в Хохфильцене на счету Антона бронза в смешанной эстафете.
  • 16 февраля биатлонисты пробегут индивидуальную гонку.

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