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Лаура Дальмайер выиграла индивидуалку, Габи Коукалова – вторая
Бронзу вырвала итальянка Алексиа Рунггалдьер.
Женская индивидуальная гонка в Хохфильцене
Результаты гонки:
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 41.30,1 (1 промах)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – +24,7 (1)
3. Алексиа Рунггалдьер (Италия) – +1.45,6 (0 промахов)
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25. Ольга Подчуфарова (Россия) – +4.03,0 (4)
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42. Ирина Старых (Россия) – +5.11,2 (3)
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51. Татьяна Акимова (Россия) – +6.12,3 (5)
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71. Светлана Слепцова (Россия) – 7.53,7 (5)
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