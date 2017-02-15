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Лаура Дальмайер выиграла индивидуалку, Габи Коукалова – вторая

Дальмайер выиграла индивидуалку, Коукалова – вторая
Eurosport

40 мин. назад

Бронзу вырвала итальянка Алексиа Рунггалдьер.

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Женская индивидуальная гонка в Хохфильцене

Результаты гонки:

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 41.30,1 (1 промах)

2. Габриэла Коукалова (Чехия) – +24,7 (1)

3. Алексиа Рунггалдьер (Италия) – +1.45,6 (0 промахов)

...

25. Ольга Подчуфарова (Россия) – +4.03,0 (4)

...

42. Ирина Старых (Россия) – +5.11,2 (3)

...

51. Татьяна Акимова (Россия) – +6.12,3 (5)

...

71. Светлана Слепцова (Россия) – 7.53,7 (5)

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