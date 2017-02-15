Светлана Слепцова: «Я не заслужила место в эстафете»

Чемпионка мира-2009 прокомментировала выступление в индивидуальной гонке и оценила шансы отобраться для участия в эстафете. «С первого круга мне стало непросто, потому что на трассе была каша. Может, сказывается накопившаяся усталость, все-таки я полностью отбегала чемпионат Европы, а теперь уже три гонки провела на чемпионате мира. Эта усталость сказалась на стрельбе. На лежке все разлетелось, а на стойке сама не справилась. Наверное, это самая тяжелая гонка в сезоне.

Остались ли силы на эстафету? Я не уверена, что меня поставят. Сегодняшним результатом я не заслужила место в эстафетной четверке. Считаю, что недостойна бежать эстафету», – заявила Слепцова «Чемпионату».

В биалонной классике Слепцова допустила 5 промахов и заняла 71 место.

Гонку выиграла Лаура Дальмайер (Германия). Лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26 позицию.

Все расклады женского биатлона

Подписывайтесь на наш канал в телеграме