Лаура Дальмайер выиграла малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок

Благодаря победе в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене за Дальмайер остались все три классики сезона. Немка набрала 180 очков и оторвалась от идущей второй Ванессы Хинц на 77 баллов. Так как на остаток сезона запланирована еще одна индивидуалка, Дальмайер досрочно выиграла малый Хрустальный глобус в этом виде программы.

На чемпионате мира в Хохфильцене Дальмайер выиграла три золота и одно серебро.

Лаура лидирует в общем зачете. На счету немки 843 очка.

Габриэла Коукалова, занимающая вторую строчку, имеет в активе 814 баллов.

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