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Лаура Дальмайер выиграла малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок
Немка победила в классике на чемпионате мира и стала недосягаема для соперниц.
Благодаря победе в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене за Дальмайер остались все три классики сезона. Немка набрала 180 очков и оторвалась от идущей второй Ванессы Хинц на 77 баллов. Так как на остаток сезона запланирована еще одна индивидуалка, Дальмайер досрочно выиграла малый Хрустальный глобус в этом виде программы.
- На чемпионате мира в Хохфильцене Дальмайер выиграла три золота и одно серебро.
- Лаура лидирует в общем зачете. На счету немки 843 очка.
- Габриэла Коукалова, занимающая вторую строчку, имеет в активе 814 баллов.
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