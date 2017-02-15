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Лаура Дальмайер выиграла малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок

Дальмайер выиграла малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок
Eurosport

53 мин. назад

Немка победила в классике на чемпионате мира и стала недосягаема для соперниц.

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Благодаря победе в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене за Дальмайер остались все три классики сезона. Немка набрала 180 очков и оторвалась от идущей второй Ванессы Хинц на 77 баллов. Так как на остаток сезона запланирована еще одна индивидуалка, Дальмайер досрочно выиграла малый Хрустальный глобус в этом виде программы.

  • На чемпионате мира в Хохфильцене Дальмайер выиграла три золота и одно серебро.
  • Лаура лидирует в общем зачете. На счету немки 843 очка.
  • Габриэла Коукалова, занимающая вторую строчку, имеет в активе 814 баллов.

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