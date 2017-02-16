Биатлонистка сборной Казахстана: «Нас держали в полицейском участке до 5 утра»

«В 8 вечера нас задержала полиция во время ужина без объяснения причин. Сказали, что это связано с допингом. У нас забрали все телефоны и отняли возможность позвонить кому-либо и попросить о помощи.

Нам не объяснили, мы свидетели или подозреваемые. Мы очень боялись, но так как не употребляем допинг, согласились сделать все, что говорит полиция.

Нас допрашивали до 5 утра в разных полицейских участках. У нас отобрали все компьютеры и гаджеты и до сих пор не вернули. Я не знаю, кто пользуется нашими персональными данными.

Последних из нас протестировали на допинг в 3 часа ночи с нарушением процедур. Нас заставляли пить воду из-под крана. В день рождения 10 февраля со мной не могли связаться родные. С моим тренером с больным сердцем обращались грубо», – цитирует Вишневскую «Чемпионат».

Перед началом ЧМ-2017 в Хохфильцене в отеле, где остановилась сборная Казахстана, были обнаружены запрещенные вещества.

После тестирования спортсменов на допинг IBU снял подозрения с команды.

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