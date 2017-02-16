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Лоуэлл Бэйли выиграл индивидуалку, Антон Шипулин – седьмой
Серебро досталось чеху Ондржею Моравцу, бронза у Мартена Фуркада.
Мужская индивидуальная гонка в Хохфильцене
Результаты гонки:
1. Лоуэлл Бэйли (США) – 48.07,4 (0 промахов)
2. Ондржей Моравец (Чехия) – +3,3 (0)
3. Мартен Фуркад (Франция) – +21,2(2)
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7. Антон Шипулин (Россия) – +43,9 (2)
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11. Алексей Волков (Россия) – +1.28,7 (1)
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20. Евгений Гараничев (Россия) – +2.33,7 (3)
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72. Александр Логинов (Россия) – +7.27,6 (7)
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