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Лоуэлл Бэйли выиграл индивидуалку, Антон Шипулин – седьмой

Бэйли выиграл индивидуалку, Шипулин – седьмой
Eurosport

40 мин. назад

Серебро досталось чеху Ондржею Моравцу, бронза у Мартена Фуркада.

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Мужская индивидуальная гонка в Хохфильцене

Результаты гонки:

1. Лоуэлл Бэйли (США) – 48.07,4 (0 промахов)

2. Ондржей Моравец (Чехия) – +3,3 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) – +21,2(2)

...

7. Антон Шипулин (Россия) – +43,9 (2)

...

11. Алексей Волков (Россия) – +1.28,7 (1)

...

20. Евгений Гараничев (Россия) – +2.33,7 (3)

...

72. Александр Логинов (Россия) – +7.27,6 (7)

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