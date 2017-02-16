Музыкант, отец и чемпион мира. Кто такой Лоуэлл Бэйли

Детство

Лоуэлл родился в Северной Каролине, впервые надел лыжи в штате Нью-Йорк, а превратился в спортсмена в Лэйк-Плейсиде. В средней школе американец увлекался всем спортом подряд: футболом, теннисом, пробовал себя даже в лыжном двоеборье. Но остановился на непопулярном в США биатлоне.

Фолк

Семья Бэйли обожает музыку, биатлонист – тоже. Вместе с отцом и дядей он играл на гитаре и мандолине в детстве, а сейчас выступает вместе с в инди-фолк группе Big Slyde. Лоуэлл с радостью аккомпанировал Габи Коукаловой, порадовав соперников в разгар сезона.

Парк

Свободное от тренировок время Лоуэлл посвящает поддержке горного парка в Монтане Crosscut Mountain Sports Center. Там прокладывают лыжную трассу, велодорожки, места для прогулок и туризма, оставляя природу вокруг девственной.

Вместе с любимой дочкой Офелией, которая родилась год назад, он проводит тренировки в этом горном парке, толкая коляску перед собой. Бэйли выстроил свою подготовку под чемпионат мира в Хохфильцене и не прогадал – упорные тренировки в районе любимого Лэйк-Плейсида принесли пользу.

Девиз

Любимая цитата Лоуэлла – слова Винса Ломбарди: «Мера того, кто мы есть – то, что мы делаем с тем, что имеем». Бэйли реализовал свои возможности в Австрии по максимуму.

ЧМ

В спринте американец стал четвертым и лучшим из тех, кто отстрелял на ноль. Преследование он завершил на шестом месте – снова большие очки и отличная стрельба с единственной ошибкой на четырех рубежах. В индивидуалке Бэйли стартовал третьим с конца и гордо донес 100-й номер до финиша с лучшим временем. Вновь великолепная точность и навал на финиш, когда Ондржей Моравец уже потирал руки. Но нет, 3,3 секунды остались за американцем. Он принес США первое в истории золото чемпионатов мира по биатлону.

Допинг

Бэйли – один из тех, кто жестко выступил против сборной России во время допингового скандала. Он и раньше говорил, что хотел бы никогда не встречаться с нечестной игрой в спорте. Но при этом он справедлив и по отношению к американским нарушителям.

«От российского биатлона исходит неправильный сигнал. Спортсмен не может быть пойман на допинге, пропасть на несколько лет и вернуться, как ни в чем не бывало.

Да, они [Тайсон Гэй и Джастин Гэтлин] обманывали соперников и зрителей. Они тоже не должны выступать на большом уровне», – рассказал Бэйли в интервью, которое цитирует Sportbox.

Еще 7 фактов о Бэйли:

Любимое блюдо – лазанья, которую готовит мама.

Автомобиль мечты - Toyota Tacoma с турбонаддувом (пикап).

Любимый момент в биатлоне – 4 золотых медали Уле-Айнара Бьорндалена на олимпиаде в Солт-Лэйк Сити.

Самая непонятная вещь в спорте – фигурное катание.

Любимая одежда – спортивный костюм Adidas.

Лоуэлл всегда берет с собой чашку, кофе и фильтры для кофеварки.

Бэйли – один из героев книги Long distance Билла Маккибана, о спортивном восстановлении и дороге к успеху.

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