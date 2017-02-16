AFP

Мартен Фуркад завоевал малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках

Фуркад завоевал малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках
Eurosport

9 мин. назад

В третий раз в карьере.

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Мартен Фуркад занял третье место в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. Этого результата хватило французу для победы в зачете индивидуальных гонок, которых нет в программе трех оставшихся этапов Кубка мира.

Фуркад завоевал малый Хрустальный глобус с 162 очками, второе место занял Антон Шипулин – 126. Новоиспеченный чемпион мира Лоуэлл Бэйли замкнул тройку (117).

Евгений Гараничев занял 14-е место (68), Максим Цветков – 19-е (55), Алексей Волков – 33-е (30), Антон Бабиков – 62-е (2).

  • У женщин малый Хрустальный глобус победы в этой дисциплине завоевала Лаура Дальмайер, выигравшие все индивидуальные гонки.

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