AFP

Уле-Айнар Бьорндален: «Хочу выучить русский и общаться с семьей Дарьи, но этот язык очень сложен»

Бьорндален: «Хочу выучить русский и общаться с семьей Дарьи, но этот язык очень сложен»
Eurosport

1 час назад

Семикратный олимпийский чемпион считает, что его супруге будет легче овладеть норвежским.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

«Дарье нужно выучить норвежский, и у нее гораздо больше стремления овладеть языком, чем у меня, когда речь заходит о русском. Я хочу выучить русский. Но это не произойдет до Олимпиады. Этот язык – очень большой, сложный, совершенно не похожий на другие.

Я хочу выучить русский, чтобы общаться с семьей Дарьи. Они немного говорят по-английски, но было бы здорово говорить с ними по-русски», – сказал Бьорндален VG.

  • Бьорндален и Домрачева состоят в браке с 16 июля 2016 года. 1 октября у них родилась дочь Ксения.
  • На чемпионате мира-2017 пара завоевала по медали в гонке преследования. Дарья взяла серебро, Уле-Айнар – бронзу.

Все новости биатлона

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бэйли летел к финишу быстрее пули и даже Фуркада, а потом экспрессивно орнул в объятиях кого-то

01:19
Популярные видео
Ворли разогналась быстрее Шиффрин и выиграла второе золото чемпионата мира
 949 просмотров5 ч
Австрийка Труппе завалилась на самом финише в гигантском слаломе
 949 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться