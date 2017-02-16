AFP
Уле-Айнар Бьорндален: «Хочу выучить русский и общаться с семьей Дарьи, но этот язык очень сложен»
Семикратный олимпийский чемпион считает, что его супруге будет легче овладеть норвежским.
«Дарье нужно выучить норвежский, и у нее гораздо больше стремления овладеть языком, чем у меня, когда речь заходит о русском. Я хочу выучить русский. Но это не произойдет до Олимпиады. Этот язык – очень большой, сложный, совершенно не похожий на другие.
Я хочу выучить русский, чтобы общаться с семьей Дарьи. Они немного говорят по-английски, но было бы здорово говорить с ними по-русски», – сказал Бьорндален VG.
- Бьорндален и Домрачева состоят в браке с 16 июля 2016 года. 1 октября у них родилась дочь Ксения.
- На чемпионате мира-2017 пара завоевала по медали в гонке преследования. Дарья взяла серебро, Уле-Айнар – бронзу.
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