Уле-Айнар Бьорндален: «Хочу выучить русский и общаться с семьей Дарьи, но этот язык очень сложен»

«Дарье нужно выучить норвежский, и у нее гораздо больше стремления овладеть языком, чем у меня, когда речь заходит о русском. Я хочу выучить русский. Но это не произойдет до Олимпиады. Этот язык – очень большой, сложный, совершенно не похожий на другие.

Я хочу выучить русский, чтобы общаться с семьей Дарьи. Они немного говорят по-английски, но было бы здорово говорить с ними по-русски», – сказал Бьорндален VG.

Бьорндален и Домрачева состоят в браке с 16 июля 2016 года. 1 октября у них родилась дочь Ксения.

На чемпионате мира-2017 пара завоевала по медали в гонке преследования. Дарья взяла серебро, Уле-Айнар – бронзу.

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