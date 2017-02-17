Хрупкая красота. Как Германия потеряла вторую Магдалену Нойнер

Эти слова Магдалены Нойнер ударили немецких болельщиков ниже пояса. Бундесманшафт переживала не лучшие времена, и суперчемпионка-красавица Лена оставалась единственной отдушиной.

Молодая, быстрая и не менее эффектная Мириам Гёсснер – вот кто должен был сменить Нойнер. Но чудовищные стечения обстоятельств решили иначе.

Гёсснер родилась в Гармиш-Партенкирхене и логично для этого места выбрала горные лыжи. Сборной Германии по биатлону повезло, что у девушки оказались слабые зубы. Сломав пару в 14 лет, Мириам спустилась со склона в долину и занялась биатлоном. Забавно, что и на ровных трассах она не уберегла улыбку: в Эстерсунде-2012 немка снова осталась без зуба.

Заманивали Гёсснер и лыжники. Еще бы: девушка без проблем компенсировала по три-четыре промаха на рубеже скоростью на дистанции. В составе лыжной сборной Мириам завоевала первую и единственную личную медаль на чемпионатах мира – серебро эстафеты.

Но Гёсснер выбрала биатлон, где ее скорость оставалась сверхпреимуществом. Мириам называли второй Нойнер, но победы давались куда сложнее, чем Магдалене – мешала отвратительная стрельба. Нойнер за четыре года вышла с 74% на 81% точности, тогда как лучшим результатом Мириам остался показатель в 71%. Мири удавались поразительные этапы, как в Поклюке-2012. Гёсснер прошла спринт второй с двумя промахами, бросив победительнице Габи Соукаловой 47 секунд ходом. Эпохальный пасьют с пятью ошибками на рубежах Мириам выиграла, второй раз показав лучшую скорость. Преимущество над медалистками Соукаловой и Мари Дорен-Абер перевалило за полторы минуты. Закончила этап немка дичайшим масс-стартом и привозом почти 40 секунд Туре Бергер. Если бы не четыре промаха, никто бы не догнал Мириам.

Гёсснер дважды забиралась на подиумы чемпионатов мира и оба раза – в эстафете. Ханты-Мансийск-2011 едва не превратился в оглушительный провал: когда Мири рванула на два круга, Нойнер пришлось спасать юную биатлонистку и вытягивать команду к победе. Спустя год в Холменколлене уже Гёсснер тащила сборную после провала и штрафного круга Нойнер. Вернула долг.

Нет сомнений, что Мириам научили бы стрелять достаточно точно для победы в Кубке мира. Работать над этим летом отправили бывшего тренера Уле-Айнара Бьорндалена Йоара Химле, но оказалось слишком поздно. В мае 2013-го красавица чуть не погибла.

" Саму аварию и падение с велосипеда я практически не помню. Ужасно, что все видела моя сестра, для которой это – психологическая травма "

Тренировка на велосипеде, так полезная лыжникам, обернулась переломом четырех позвонков и тяжелым восстановлением. Мири вполне могла остаться парализованной и сменить лыжи на инвалидную коляску: «Помню только, что велосипед помчался вниз по склону. Врачи сказали, что я выпустила руль, иначе не было бы столь сильного падения на спину и копчик».

Гёсснер стоило пропустить сезон-2013/14 целиком, чтобы как следует восстановиться, но впереди маячили Игры в Сочи, и уже в августе спортсменка приступила к тренировкам в специальном корсете. Но возвращение на трассу уже в Эстерсунде осенью и последующие попытки показать хоть какие-то результаты привели лишь к ухудшению. Заплаканная Мири призналась на пресс-конференции, что не может больше терпеть боль в спине, и в Сочи не поедет.

Биатлонные фанаты были рады переключиться на новых героинь, но в сборной разгорелся кризис смены поколений. Опытная Андреа Хенкель уже не могла надежно прибегать на подиум в каждой гонке. Новички Дальмайер, Пройсс и Хинц только осваивались, и побед Гёсснер сборной крайне не хватало. Зато Мириам напомнила о себе в разгар сочинских событий – обнаженной на обложке Playboy.

" Предложение о съемке поступило сразу же после травмы. До этого дважды отказывала журналу. Этот опыт сильно помог мне в сложный период, когда я просто лежала в постели и ничего не делала "

Гёсснер не послушала Нойнер, которая отговаривала подругу от фотосессии: «Ее выбор – не плохо и не хорошо. Каждый должен определиться сам. Понравились ли фото? Дело вкуса, но я нахожу их эстетичными и хорошими».

Видимо, перед фотосетом Лена боялась, что весь мир перестанет считать ее самой красивой биатлонисткой. И не зря.

Фанаты считали, что фотосессия похоронила Гёсснер, но девушка не оставляла надежд вернуться даже весной 2014 года. Ее главным помощником стал парень – Феликс Нойройтер, известный горнолыжник и чемпион мира. Немец поддерживал Мири в самый трудный период и стал настолько близок ей, что пресса напрямую задала логичный вопрос.

Гёсснер и Феликс посетили свадьбу Бастиана Швайнштайгера, где биатлонистка поймала букет, фанаты ждут решения пары.

Мири готовилась к сезону-2014/15, хотя травма не отпускала. 2016-й год принес надежду: Мириам ворвалась в Кубок мира и немного не дотянула до медали спринта в Поклюке. Стрельба немки осталась на прежнем низком уровне; трагедия в другом – пропала скорость.

Гёсснер изредка вспыхивала на одну-две гонки, но больная спина лишила ее прежней сверхзвуковой реактивности. Фройляйн так и не доехала до Хохфильцена, заблудившись где-то в горах Рупольдинга.

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