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Светлана Слепцова выступит в эстафете на чемпионате мира
Сборная России определила состав на предпоследнюю женску гонку турнира.
Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Ирина Старых поборются за медаль, стартуя под седьмым номером в соответствии с местом в эстафетном Кубке мира.
Лидеры сезона немки выставили на гонку Ванессу Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциску Хильдебранд и Лауру Дальмайер.
За Францию (№2) побегут: Анэ Шевалье, Селия Аймонье, Жюстин Брайса и Мари Дорен-Абер.
Дарья Домрачева заявлена за сборную Белоруссии и предположительно побежит на последнем этапе эстафеты.
- Женская сборная России не завоевала в Холменколлене ни одной награды, кроме бронзы смешанной эстафеты.
- В сезоне-2016/17 лучшим финишем эстафетной четверки России стало пятое место в Антерсельве.
- Ранее Светлана Слепцова заявляла, что недостойна выступать в эстафете.
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