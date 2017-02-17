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Светлана Слепцова выступит в эстафете на чемпионате мира

Слепцова выступит в эстафете
Ян Матвеев

57 мин. назад

Сборная России определила состав на предпоследнюю женску гонку турнира.

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Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Ирина Старых поборются за медаль, стартуя под седьмым номером в соответствии с местом в эстафетном Кубке мира.

Лидеры сезона немки выставили на гонку Ванессу Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциску Хильдебранд и Лауру Дальмайер.

За Францию (№2) побегут: Анэ Шевалье, Селия Аймонье, Жюстин Брайса и Мари Дорен-Абер.

Дарья Домрачева заявлена за сборную Белоруссии и предположительно побежит на последнем этапе эстафеты.

  • Женская сборная России не завоевала в Холменколлене ни одной награды, кроме бронзы смешанной эстафеты.
  • В сезоне-2016/17 лучшим финишем эстафетной четверки России стало пятое место в Антерсельве.
  • Ранее Светлана Слепцова заявляла, что недостойна выступать в эстафете.

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