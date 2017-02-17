AFP

Германия выиграла женскую эстафету, Россия – десятая

Германия выиграла женскую эстафету, Россия – десятая
Eurosport

1 час назад

Серебро выиграла команда Украины, Франция – бронзу.

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Женская эстафета

1. Германия – 1:11.16,6 (9 промахов)

2. Украина – +6,4 (4)

3. Франция – +8,1 (7)

4. Чехия – +14 (6)

...

10. Россия – +2.15,5 (1+8)

  • На счету российских биатлонистов на чемпионате мира в Хохфильцене бронза в смешанной эстафете.
  • Лаура Дальмайер со сборной Германии выиграла пятую медаль ЧМ (4 золотые).

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