AFP
Германия выиграла женскую эстафету, Россия – десятая
Серебро выиграла команда Украины, Франция – бронзу.
1. Германия – 1:11.16,6 (9 промахов)
2. Украина – +6,4 (4)
3. Франция – +8,1 (7)
4. Чехия – +14 (6)
...
10. Россия – +2.15,5 (1+8)
- На счету российских биатлонистов на чемпионате мира в Хохфильцене бронза в смешанной эстафете.
- Лаура Дальмайер со сборной Германии выиграла пятую медаль ЧМ (4 золотые).
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