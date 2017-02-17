Старых и море. Преступление Акимовой и еще 3 эпизода, решивших судьбу эстафеты

Лидер сборной России устроила похороны

Перед гонкой фанаты российской команды вряд ли верили в победу: после 13-го и пятого мест в последних гонках Кубка мира Подчуфарова, Слепцова, Старых и Акимова едва могли рассчитывать на призы. Главным аутсайдером команды, на которого вылили тонну грязи еще до гонки, стала Светлана Слепцова, для которой эстафета в Хохфильцене – последний старт на чемпионатах мира. Но в команде нашелся другой антигерой.

После этапа Слепцовой Россия занимала привычное 11 место, но с еще не потухшими надеждами на высокий результат: от бронзового места команду отделяли вполне отыгрываемые 35 секунд. Ирина Старых – хедлайнер сборной на ЧМ, которой пора повесить на руку капитанскую повязку. Девушка, которая вернулась после дисквалификации и взорвала чемпионат Европы, на третьем этапе заставила соперниц глотать пыль и снег: ходом Ирина проиграла только Тирил Экхофф и Жюстин Брайса, а по скорости стрельбы – украинке Меркушиной. Гениальная работа Старых подняла Россию на четвертую строчку, но дальше была Акимова.

Татьяна – лучшая биалонистка страны сезона-2016/17 – убила старания команды с кровожадностью Чикатило. На первом же круге Акимова получила 25 секундную оплеуху от Дальмайер и соперниц из Франции, Италии, Чехии и Украины, а закрепила результат штрафным кругом на лежке, оправиться от которого шансов уже не было. Россия только десятая. Выше даже Швеция и Польша.

Аймонье подарила золото Германии

После мощнейшего выступления на первом этапе Анэ Шевалье француженки получили первый в сезоне реальный шанс взгреть сборную Германии и забрать золото чемпионата, которое ускользнуло от них в Норвегию год назад. Из той команды в нынешнюю попали три девушки (Шевалье, Брайса и Дорен-Абер), а дебютанткой стала Селия Аймонье. Именно она стала причиной разрушения командного заряда.

Шевалье отправила Аймонье в гонку с семисекундным преимуществом, но та справилась только со стрельбой лежа: на стойке Селия провела минуту, с трудом избежала штрафного круга и прикатила к финишу с отставанием в полминуты от лидера.

Меркушина и Пидгрушная – герои Украины

На протяжении всей гонки девушки из Украины держались где-то неподалеку от лидеров, но не бросались в глаза: Ирина Варвинец передала эстафету Юлии Джиме седьмой сразу за Ольгой Подчуфаровой, а та отправила в гонку Анастасию Меркушину в 25 секундах от лидера. Первые две украинки выполнили задачу минимум, а самая ответственная работа легла на их партнеров по команде – Анастасию Меркушину и Елену Пидгрушную.

Самая молодая (22-летняя Меркушина) и самая возрастная (30-летняя Пидгрушная) украинские биатлонистки поджарили гонку. Особенно удивила Анастасия: дама, которая занимает в общем зачете скромное 39-е место, порвала соперниц на стрельбище (+4 секунды от Старых) и сократила отставание от Германии до девяти секунд при передаче эстафеты. Пидгрушной оказалось тяжелее, но это неудивительно: в соперницах у украинки были самые мощные биатлонистки планеты, но удивительным рывком она разгромила всех кроме Дальмайер, у которой был гандикап.

Рунггалдьер лишила Италию медали

Время итальянок неожиданно пришло во время второго этапа: прогрессирующие с каждой гонкой Лиза Виттоцци и Федерика Санфилиппо сотворили мини-сенсацию, вытащив команду на промежуточное первое место, но затем все пропало. В гонку вступила Алексия Рунггальдьер и сломала систему.

25-летняя уроженка Брессаноне начала ужасно: ко второй отсечке страхового круга шесть секунд преимущества превратились в десять отставания. Со стрельбой тоже не пошло. Алексия с трудом забралась в десятку лучших по времени на лыжне и на стрельбище, максимально усложнив жизнь Доротее Вирер, которая команду уже не спасла.

А еще:

Победитель гонки был очевиден еще до старта. У сборной Германии на данный момент нет конкурентов: самая сбалансированная женская биатлонная команда без проблем выиграла четвертую эстафеты в сезоне, а Дальмайер стала четырехкратной чемпионкой Хохфильцена, побив рекорд Туры Бергер (у одной из самых титулованных биалонисток Норвегии была серия из девяти подряд подиумов на чемпионатах мира). У Дальмайер уже 10, и она не собирается останавливаться.

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