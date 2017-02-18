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Братья Бё зверски расправились с пиньятой в виде головы Мартена Фуркада

Братья Бё зверски расправились с пиньятой в виде головы Фуркада
Eurosport

43 мин. назад

Француз разрешил.

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Лучший биатлонист планеты подготовил развлечение и подарки для Йоханнеса и Тарьей. В пиньяту, выполненную в виде собственной головы, Фуркад положил связку из шоколадных медалей и разрешил братьям вдарить по ней палками. Норвежцы расправились с искусственной головой француза с четырех ударов и завладели призом.

«Свендсен любит шоколад, а я с Тарьей – золото. Мартен позаботился о всех нас», – заявил Йоханнес.

Видео

  • На счету Фуркада золото, серебро и две бронзы чемпионата мира в Хохфильцене.
  • Йоханнес выиграл в Австрии два серебра.
  • Следующий мужской старт состоится 18 февраля. Мужчины побегут эстафету. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию гонки.

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