Братья Бё зверски расправились с пиньятой в виде головы Мартена Фуркада

Лучший биатлонист планеты подготовил развлечение и подарки для Йоханнеса и Тарьей. В пиньяту, выполненную в виде собственной головы, Фуркад положил связку из шоколадных медалей и разрешил братьям вдарить по ней палками. Норвежцы расправились с искусственной головой француза с четырех ударов и завладели призом.

«Свендсен любит шоколад, а я с Тарьей – золото. Мартен позаботился о всех нас», – заявил Йоханнес.

Видео

На счету Фуркада золото, серебро и две бронзы чемпионата мира в Хохфильцене.

Йоханнес выиграл в Австрии два серебра.

Следующий мужской старт состоится 18 февраля. Мужчины побегут эстафету. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию гонки.

Смотрите трансляции гонок чемпионата мира на Eurosport Player

Все главные тексты у вас в телеграме