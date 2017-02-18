AFP
Антон Шипулин порвал Мартена Фуркада и подарил России золото в эстафете чемпионата мира
Бронза у хозяев турнира – австрийцев.
Мужская эстафета в Хохфильцене
Результаты гонки:
1. Россия – 1:14.15,0 (0+3)
2. Франция – +5,8 (0+3)
3. Австрия – +20,1 (0+10)
- Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков и Алексей Волков впервые стали чемпионами мира по биатлону.
- Сборная Норвегии финишировала на восьмом месте, пройдя штрафной круг.
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