AFP

Антон Шипулин порвал Мартена Фуркада и подарил России золото в эстафете чемпионата мира

Шипулин порвал Фуркада и подарил России золото в эстафете
Eurosport

1 час назад

Бронза у хозяев турнира – австрийцев.

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Мужская эстафета в Хохфильцене

Результаты гонки:

1. Россия – 1:14.15,0 (0+3)

2. Франция – +5,8 (0+3)

3. Австрия – +20,1 (0+10)

  • Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков и Алексей Волков впервые стали чемпионами мира по биатлону.
  • Сборная Норвегии финишировала на восьмом месте, пройдя штрафной круг.

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