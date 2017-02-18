Ручной зверь. Как Антон Шипулин и его ковбои объездили Мартена Фуркада в эстафете чемпионата мира

Сборная России давно не стартовала в такой негативной атмосфере. Скандалы с игнорами и недоверием соперников, поражения в личных гонках и неясный состав четверки – самое то, чтобы тихо повеситься на обочине трассы.

Тренерский штаб обратился к экстренному варианту и склеил этапы по старинке. Никакого Логинова, Волков на старте и Шипулин, конечно же, финиширует. Надежды на Цветкова и то, что Бабиков пройдет не хуже, чем Малышко, тоже оправдались. Удивительно, но раз за разом биатлонисты России, пребывая в психологическом шоке, практически не ошибаются. Может, в личных гонках нужно давить на парней еще сильнее? Подход с расслаблением, как у всех, не особо работает.

Главным героем эстафеты стал, без сомнения, Максим Цветков. Его этап получился ключевым, и он справился идеально. Волков старался, но прибавка по скорости чуть снизила стрельбу, итог – 20 секунд отставания от Германии и реальный шанс поплыть, предоставив Шипулину превосходную работенку по отыгрыванию, скажем, минуты. Но Цветков забраковал этот сюжет, бросившись догонять. «Куда?! Постой, стрелять же!» – кричали ему прямо в экран фанаты (признайтесь, кричали же), а он пер и пер.

Максим выстоял и попал. И не проблема, что привез 8 секунд в пассиве, зато сделал всей четверке инъекцию бодрости победного духа.

Оставь он Бабикову те же 20 секунд, Антон бросился бы в погоню и точно промазал. Или окончательно сдался бы на последнем круге. А так – спокойная работа в группе лидеров и пусть неудачный третий отрезок, зато лидерство у Шипулина.

Да, недооценивать мощь лидера сборной глупо, но все же Антон пользовался плодами работы остальных. Не упади скорость у Бабикова, ему и волноваться не пришлось бы – французы и немцы метались позади в полуминуте. Еще были промах – хотя в самый напряженный момент эстафеты Шипулин обычно точен, – великолепный 12-й круг гонки и очаровывающий контроль шедшего позади Фуркада. Но если первые трое прыгнули чуть выше возможностей – Цветков вместе с Шубенковым и вовсе где-то в воздухе зависли, – то Шипулин пробежал примерно так же, как и в личных гонках.

Российская четверка обязательно пожмет руки всем, кто пожелает, но особенно стоит благодарить не «трехцветных». Французы сотворили чудо, слабейшим составом отправив Фуркада на этап всего в 12 секундах от России, откровенно отдали свое немцы с норвежцами. Германию подвел единственный парень с личным золотом Хохфильцена Долль, который убегал от Цветкова и для легкости выпустил в стойке восемь патронов, а не пять. Пайффер едва не спас гонку, но Шемпп взял на себя все неудачи Шипулина и промахом оставил немцев без верной бронзы.

Норвежцы проиграли не только из-за Тарьея Бё, залетевшего на круг. Бьорндален пробежал хуже Волкова с теми же двумя промахами, а Свендсен – это просто слезы. Не известно, чем лечили желудок Эмилю, но с одной ошибкой норвежец пробежал в одни ноги с американцем Нордгреном, показав десятую скорость. Самая слаженная, на первый взгляд, команда обратилась в прах, на финише Йоханнес Бё даже бросил бороться и поймал лишнюю минуту.

Украинцам и австрийцам не хватило точности (по 10 промахов), а итальянцам – одного быстрого парня на последний этап. Первый же чех обкатал штрафной круг, а американцы пока не все, как Лоуэлл Бэйли. Вот и получилась у России равная борьба только с французами, чей состав тоже вышел далеким от идеала. Зато желания хватило обеим командам, отсюда и фейерверк на последнем километре.

Шипулин успел взять флаг и отметить первую золотую медаль чемпионатов мира как следует. Турнир остается неудачным, но мужчины показали характер и предъявили то, с чем выйдут на масс-старт. Надо полагать, герои планируют еще разок пожать руку неуступчивому Мартену, желательно, стоя повыше.

Мужская эстафета в Хохфильцене

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