AFP

Мартен Фуркад: «Пытался догнать Антона Шипулина, но это было невозможно»

Фуркад: «Пытался догнать Шипулина, но это было невозможно»
ТАСС

1 час назад

Француз заявил, что он не в форме.

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«Сегодня мне было сложно догнать Антона. Я не в лучшей форме. Поначалу предпринял попытку сократить отставание, однако после понял, что это невозможно», – сказал Фуркад.

  • Сборная России выиграла мужскую эстафету, а команда Франции заняла второе место.
  • В составе команды выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Для всей четверки это было первое золото чемпионатов мира.
  • На последнем этапе Шипулин опередил Фуркада на 5,8 секунды.
  • Россия не побеждала на чемпионатах мира в мужской эстафете с 2008 года, а с 2011 года оставалась без медалей.

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