Мартен Фуркад: «Пытался догнать Антона Шипулина, но это было невозможно»

«Сегодня мне было сложно догнать Антона. Я не в лучшей форме. Поначалу предпринял попытку сократить отставание, однако после понял, что это невозможно», – сказал Фуркад.

Сборная России выиграла мужскую эстафету, а команда Франции заняла второе место.

В составе команды выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Для всей четверки это было первое золото чемпионатов мира.

На последнем этапе Шипулин опередил Фуркада на 5,8 секунды.

Россия не побеждала на чемпионатах мира в мужской эстафете с 2008 года, а с 2011 года оставалась без медалей.

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