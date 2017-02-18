Организаторы ЧМ-2017 перепутали гимн РФ, но биатлонисты сборной России исполнили его сами

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Неприятную ошибку допустили организаторы чемпионата мира в Хохфильцене во время награждения золотыми медалями мужской сборной России. Вместо современного гимна Александра Александрова прозвучала старая версия – «Патриотическая песня» Михаила Глинки.

Но биатлонисты не растерялись и сами исполнили правильную версию.

Позже организаторы исправили оплошность и поставили современный гимн.

Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира впервые с 2008 года.

В составе команды выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Для всей четверки это было первое золото чемпионатов мира.

11 февраля организаторы теннисного матча Кубка Федерации США – Германии вместо современного гимна ФРГ исполнили гимн Третьего Рейха.

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