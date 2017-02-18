AFP
Организаторы ЧМ-2017 перепутали гимн РФ, но биатлонисты сборной России исполнили его сами
Русскую четверку ничто не смутит.
Неприятную ошибку допустили организаторы чемпионата мира в Хохфильцене во время награждения золотыми медалями мужской сборной России. Вместо современного гимна Александра Александрова прозвучала старая версия – «Патриотическая песня» Михаила Глинки.
Но биатлонисты не растерялись и сами исполнили правильную версию.
Позже организаторы исправили оплошность и поставили современный гимн.
- Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира впервые с 2008 года.
- В составе команды выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Для всей четверки это было первое золото чемпионатов мира.
- 11 февраля организаторы теннисного матча Кубка Федерации США – Германии вместо современного гимна ФРГ исполнили гимн Третьего Рейха.
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