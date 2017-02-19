Пять из пяти. Деревянный Антон Шипулин на чемпионате мира в Хохфильцене

ЧМ для России

Личные гонки

Российские биатлонисты покинули Хохфильцен, так и не выиграв личных наград. Где-то не повезло, где-то не смогли, где-то соперник, выстрел, толчок, миллиметр. Биатлон соткан из мелких нитей, которые определяют качество материала. Россия привезла на соревнования материал, который, к сожалению, прохудился.

У каждого из сборников были свои оправдания: Шипулин никак не справлялся с давлением и желанием ощутить на шее ленту с тяжелым блестящим грузом, на Бабикове сказалось отсутствие опыта, Акимову время от времени подводило самочувствие, а остальные не давали надежд с самого начала. Но пусть и без медалей, российских спортсменов грех винить в нежелании или чем-то другом.

Все они боролись. Понравилась Старых, которая вернулась после дисквалификации и едва не выиграла медаль; вечно суетливый, но настойчивый Шипулин, у которого два обидных четвертых места; рвущаяся вперед, оступающаяся, но не отступающая Акимова. Уверенная в том, что еще не потерянная для биатлонного мира Слепцова. Что бы ни говорили – у российского биатлона есть будущее. Например, та же Франция жива только благодаря Фуркаду и немножко – благодаря Дорен-Абер, но это не значит, что она не биатлонная держава и должна быть похоронена под плинтусом.

Эстафетные гонки

Командные гонки – единственные три старта, воспоминания о которых вызывают положительные эмоции и торпедируют тепловой удар в области груди. Начало чемпионата – самый ответственный и волнующий момент, который задает темп и настрой на полторы недели вперед. России старт удался: Подчуфарова, Акимова, Логинов и Шипулин внушили, что чемпионат выйдет замечательным. Но вышло наоборот.

Постоянные неудачи в личках выбивали из колеи, напряжение росло. Порадовало, что, находясь на грани того, чтобы снова уехать без золота, собрались. В классических эстафетах порадовали все: даже девушки, которые в последнее время ползают в районе десятых мест и просят о пощаде, боролись до конца. Не повезло.

Твит

У мужчин ситуация другая: они не выигрывали золото в четверке с 2008 года, но на них была самая большая надежда. Потому что бойцы, потому что злые, потому что наглые и дружные. Ребята уже побеждали в эстафете этом году, и в Хохфильцене вновь доказали, что лучшие. Удивительная по настойчивости, аккуратности и мужественности работа принесла результат: Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин добыли самое важное золото соревнований, доказывающее силу страны, а не отдельного солдата.

Саммари ЧМ

Золотой Бэйли

Америка не испытывала большего биатлонного оргазма с тех пор, как в 2013-м Тим Бурк сотворил сенсацию и прикатил за Фуркадом в индивидуалке. По сравнению с теми эмоциями, для американских поклонников биатлона золотой финиш Бэйли в Хохфильцене – событие, ничем не уступающее инаугурации Трампа.

Лоуэл – далеко не последний в биатлонном мире, но его триумф все равно удивителен. Американец идет в тотале десятым, но берет свое благодаря кучности результатов. Финал классики в его исполнении вызвал настоящий порыв, когда хочется кричать от радости. Даже если никогда раньше не сопереживал ни одному спортсмену из Штатов.

Захандрившие норвежцы

После провала в Хохфильцене скандинавская команда обязана взять на руки и пешком донести до своей границы единственного бойца, который не провалился. Йоханнес Бё завоевал три серебра и спас партнеров и партнерш по команде от гнева соотечественников.

Возможно, самая биатлонная держава, в Хохфильцене явно не добрала медалей: Свендсен сломался на самом старте, старший-Бё – не восстановился, Бьорндален – пропал. У норвежских девушек все даже хуже, чем у российских. Ни одной медали и даже доли намека на то, что где-то есть просвет.

Наезд Фуркада на Логинова

Нападение француза на россиянина во время передачи эстафеты в смешанной гонке – главная тема стартовой части чемпионата, которая затмила несколько стартов. Игнор Фуркада Шипулиным и Логиновым во время церемонии награждения, обида Мартена, напряженная пресс-конференция и многочисленные не относящиеся к соревновательному процессу вопросы – все это придало чемпионату энергии и мощи.

Ажиотаж и волнение вокруг произошедшего хотя бы на несколько дней сделали биатлон настолько массовым, что смог бы сравниться с футбольными или хоккейными инфоповодами.

Неожиданное серебро Домрачевой

Мама Ксении Бьорндален и белорусского биатлона вернулась в большой спорт, но в стартовых шести гонках ни разу не напомнила себя чемпионских образцов: лучшим результатом спортсменки стало 13-е место в спринте Рупольдинга. Казалось бы, никаких шансов даже на минимальный успех в Хохфильцене, но Дарья вспомнила золотые времена и взяла медаль в самой тяжелой гонке чемпионата: спринт белоруска завершила на плачевной 27-й позиции, что осложнило ее положение в пасьюте.

В гонке преследования Домрачева выступила гениально: отыграла стартовое отставание в полторы минуты у Коукаловой и вырвала у чешки серебро на финишном круге. Финальные две гонки у Дарьи не задались, но и достигнутого результата достаточно, чтобы в Белоруссии устроили салют в ее честь.

Провал Макарайнен

К чемпионату мира финка подошла в монструозной физической готовности: на последних перед главным стартом сезона этапах Кайса пережевывала соперниц на трассе словно потерявший управление комбайн. Не мешали даже немногочисленные промахи. В Хохфильцене грандиозная подготовка Макарайнен выветрилась и превратила ее из королевы в мещанку.

От безумной скорости остались периодические кислые выхлопы, а старая болезнь – стрельба – снова посетила организм. Итог плачевный: золото ханты-мансийской индивидуалки в 2011-м осталось для финки единственным триумфом на ЧМ, а вырванная на финише соревнований бронза масс-старта – единственная и сомнительная радость от поездки в Австрию.

Герой ЧМ

Лаура Дальмайер

Сильнейшая биатлонистка планеты отправилась в Австрию не просто в статусе главного фаворита, но и претендента на уничтожение, казалось, вечного рекорда Туры Бергер: норвежка попадала в призы на протяжении девяти гонок чемпионатов мира подряд. У Дальмайер после Холменколлена-2016 накопилось пять подиумов. Прорыв в исполнении немецкой биатлонистки предугадывался, но не такой мощный, каким он оказался в итоге.

Лаура выступила великолепно. Пять золотых и одна серебряная медали: чего-то подобного ждали от Фуркада, но никак не от Дальмайер, конкурентки которой мощнее и породистее, чем соперники француза. В личных гонках немка не оставила соперницам шансов. Эстафеты получились тяжелее, но партнеры вытащили. Единственная проигранная гонка – спринт – но и тот с золотым отливом: Коукалова чудом вырвала к Дальмайер первую строчку, лишив ее 100-процентного результата.

Неудачник ЧМ

Мартен Фуркад

11 золотых медалей из 16 возможных в личных гонках до чемпионата мира: француз властвовал и унижал на протяжении первой половины сезона в любых дисциплинах и соперников любого ранга. Он был сам себе властелин. Даже в самые тяжелые моменты Мартен находил лазейки и с непринужденностью осьминога проскальзывал в щель, празднуя победу за победой.

Чемпионат мира показал, что Фуркад преждевременно вышел на пик и приехал в Хохфильцен не на коне, а на своих двоих. Брошенная после эстафеты фраза «сегодня для меня был сложный день, я страдал на дистанции», – девиз Мартена на протяжении всего турнира. Лидер, который отвешивал пощечины направо и налево, наполучал в ответ. Золото в пасьюте Хохфильцена – единственный положительный момент для несравненного чемпиона, о котором он расскажет детям без стыда.

Мем ЧМ

Комментарии ЧМ

«Я хотела бы, во-первых, извиниться, что это прозвучало в эфире. Но на самом деле я произнесла название животного, а уже интернет просто интерпретировал совсем некорректно», – Татьяна Акимова попросила прощение за мат на стрельбище во время эстафеты.

«Пока все идет к тому, что сегодня была моя последняя гонка на чемпионатах мира. Сейчас моя главная цель – Олимпиада-2018. А выступать потом на чемпионатах мира я не вижу смысла», – заявил Уле-Айнар Бьорндален, который совсем близок к закату.

«Скажу спасибо за две медали, уезжаем отсюда не с пустыми руками. Хотелось личные медали, но не надо расстраиваться, будем работать дальше. В принципе на три с плюсом-на четыре с минусом оцениваю по пятибалльной шкале», – сказал Антон Шипулин, который предлагает не отчаиваться.

«На конгрессе IBU обсуждались вопросы по терапевтическим исключениям. Я рад сообщить вам, что среди тысячи профессиональных биатлонистов, из которых около 350 выступают на международном уровне, есть только четыре спортсмена, имеющих постоянные терапевтические исключения», – Андреас Бессеберг знает много чего интересного.

«Когда ты борешься на чемпионате мира, то всегда ожидаешь медалей… Думаю, сегодня есть парни посильнее меня», – Мартен Фуркад признался, что чувствует конкуренцию.

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