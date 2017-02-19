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Дальмайер взяла золото масс-старта, Данкли – вторая
Бронзовая медаль у Кайсы Макарайнен.
Результаты гонки:
1. Лаура Дальмайер, 33.13,8
2. Сьюзан Данкли, +4.6
3. Кайса Макарайнен, +20.1
...
15. Ирина Старых, +1,37
...
23. Татьяна Акимова, + 2,43
- Лаура Дальмайер выиграла медаль в 11-й гонке подряд.
- Кайса Макарайнен выиграла первую награду на ЧМ-2017, а Сьюзан Данкли – в жизни.
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