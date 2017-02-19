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Дальмайер взяла золото масс-старта, Данкли – вторая

Дальмайер взяла золото масс-старта, Данкли – вторая
Eurosport

40 мин. назад

Бронзовая медаль у Кайсы Макарайнен.

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Женская гонка с общего старта

Результаты гонки:

1. Лаура Дальмайер, 33.13,8

2. Сьюзан Данкли, +4.6

3. Кайса Макарайнен, +20.1

...

15. Ирина Старых, +1,37

...

23. Татьяна Акимова, + 2,43

  • Лаура Дальмайер выиграла медаль в 11-й гонке подряд.
  • Кайса Макарайнен выиграла первую награду на ЧМ-2017, а Сьюзан Данкли – в жизни.

Общий зачет Кубка мира

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