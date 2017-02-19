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Роберт Левандовский и Хаби Алонсо сняли шляпы перед Лаурой Дальмайер за ее успехи на ЧМ-2017

Левандовский и Алонсо сняли шляпы перед Дальмайер за ее успехи на ЧМ-2017
Eurosport

26 мин. назад

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«Бавария» поздравила Лауру Дальмайер с впечатляющими результатами на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Снимаем свои шляпы. Вот это выступление от Лауры Дальмайер: 6 медалей, из которых 5 – золотые», – восхищается официальный твиттер мюнхенского клуба.

  • Для гифки был взят отрывок с рождественской видеооткрытки «Баварии» с Робертом Левандовским и Хаби Алонсо.
  • В Хохфильцене Дальмайер завоевала медали во всех 6 гонках. Только в спринте 23-летняя немка осталась без золота, довольствовавшись вторым местом.

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