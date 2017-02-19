Норвегия впервые с 1999 года осталась без побед на чемпионате мира

Чемпионат мира-2017 в Хохфильцене завершился 19 февраля двумя масс-стартами. В мужской гонке Йоханнес Бё финишировал вторым, отстав на 9 секунд от Симона Шемпа.

В результате сборная Норвегии завоевала в Хохфильцене 3 серебряные и 1 бронзовую медали и впервые с 1999 года осталась без золотых наград. Все 3 серебра Норвегии принес Йоханнес Бё (спринт, пасьют и масс-старт). Бронзу в гонке преследования взял Уле-Айнар Бьорндален.

Женская сборная Норвегии осталась без наград. В последний раз такое произошло в том же 1999-м.

В медальном зачете Норвегия стала шестой вслед за Россией (1-0-1). Победу одержали немцы (7-1-0).

В 2016 году Норвегия была второй (4-2-3), уступив только Франции (6-4-1), а Бё стал двукратным чемпионом мира.

Общий зачет Кубка мира

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