AFP
Уле-Айнар Бьорндален: «Похоже, это была моя последняя гонка на чемпионатах мира»
В Эстерсунде-2019 мы легенду не увидим.
«Похоже, это была моя последняя гонка на чемпионатах мира. По крайней мере, сейчас так все выглядит. Теперь на повестке Олимпийские игры. Я не вижу смысла ехать на следующий чемпионат мира и оставаться суперветераном.
Когда я это решил? Я ничего еще не решил, но ранее уже говорил, что это будет мой последний чемпионат мира. Я достаточно выступал и планирую отдохнуть после Олимпиады.
Дело не в том, что мне будет тяжело откатать еще два или три года. Нужно бороться за высшие места. С моей стороны не было бы проблем остаться на много-много лет, но не смысла выступать ради того, чтобы просто выступать.
В этом сезоне я готовился ко всем гонкам. В следующем году постараюсь планировать график по-другому», – сказал Бьорндален NRK.
- Бьорндален завоевал одну медаль на чемпионате мира-2017 (бронза пасьюта).
- В последней гонке (масс-старт) норвежец финишировал шестым.