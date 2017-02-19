AFP

Уле-Айнар Бьорндален: «Похоже, это была моя последняя гонка на чемпионатах мира»

Бьорндален: «Похоже, это была моя последняя гонка на чемпионатах мира»
Eurosport

10 мин. назад

В Эстерсунде-2019 мы легенду не увидим.

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«Похоже, это была моя последняя гонка на чемпионатах мира. По крайней мере, сейчас так все выглядит. Теперь на повестке Олимпийские игры. Я не вижу смысла ехать на следующий чемпионат мира и оставаться суперветераном.

Когда я это решил? Я ничего еще не решил, но ранее уже говорил, что это будет мой последний чемпионат мира. Я достаточно выступал и планирую отдохнуть после Олимпиады.

Дело не в том, что мне будет тяжело откатать еще два или три года. Нужно бороться за высшие места. С моей стороны не было бы проблем остаться на много-много лет, но не смысла выступать ради того, чтобы просто выступать.

В этом сезоне я готовился ко всем гонкам. В следующем году постараюсь планировать график по-другому», – сказал Бьорндален NRK.

  • Бьорндален завоевал одну медаль на чемпионате мира-2017 (бронза пасьюта).
  • В последней гонке (масс-старт) норвежец финишировал шестым.

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