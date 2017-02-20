Лаура Дальмайер заработала 65 тысяч евро за 5 золотых медалей ЧМ-2017

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Стали известны призовые биатлонистов за выступление на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. Самым успешным в финансовом плане участником турнира стала Лаура Дальмайер, которая, выиграв 5 золотых медалей и 1 серебряную, заработала 65 тысяч евро.

Среди мужчин больше всех обогатился Мартен Фуркад – 45 тысяч евро. В Хохфильцене француз завоевал 5 медалей (1-2-2).

В сборной России больше всех призовых заработал Антон Шипулин (19,75 тысяч евро). Далее идут Ирина Старых (8,25), Алексей Волков (5,5), Антон Бабиков (5,0), Максим Цветков (5,0), Александр Логинов (2,75), Ольга Подчуфарова (2,75), Евгений Гараничев (1,5), Ирина Услугина (0,5).

По итогам турнира Россия завоевала две медали – золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.

Для получения призовых в личных стартах биатлонистам необходимо было попасть в число 15 лучших, в эстафетах – в шестерку сильнейших.

Лидеры общего зачета Кубка мира и лидеры в каждой из дисциплин за выход на старт получали дополнительные бонусы.

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