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Антон Шипулин стал самым популярным биатлонистом ЧМ-2017 в российских СМИ

Шипулин стал самым популярным биатлонистом ЧМ-2017 в российских СМИ
Eurosport

1 час назад

Лидер сборной России с большим отрывом опередил Мартена Фуркада.

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Рейтинг компании «Медиалогия» включил в себя 15 спортсменов, шесть из которых представляют Россию. Медиарейтинг построен на основе количества сообщений в российских СМИ (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания). Исследование проводилось с 8 по 20 февраля.

Индекс Шипулина равен 9141, что почти на две тысячи больше, чем у занявшего второе место Мартена Фуркада (7489). Третьим стал Александр Логинов (5980), сообщает «Р-Спорт».

  • Сборная России завоевала в Хохфильцене две мидали: бронзу в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете.
  • Шипулин занимает второе место в общем зачете Кубка мира, уступая Фуркаду 330 очков.

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