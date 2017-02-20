Антон Шипулин стал самым популярным биатлонистом ЧМ-2017 в российских СМИ

Рейтинг компании «Медиалогия» включил в себя 15 спортсменов, шесть из которых представляют Россию. Медиарейтинг построен на основе количества сообщений в российских СМИ (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания). Исследование проводилось с 8 по 20 февраля.

Индекс Шипулина равен 9141, что почти на две тысячи больше, чем у занявшего второе место Мартена Фуркада (7489). Третьим стал Александр Логинов (5980), сообщает «Р-Спорт».

Сборная России завоевала в Хохфильцене две мидали: бронзу в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете.

Шипулин занимает второе место в общем зачете Кубка мира, уступая Фуркаду 330 очков.

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