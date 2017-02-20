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Японский бильярдист порвал интернет песнями, шутками и плачем на послематчевых интервью

Японский бильярдист порвал интернет песнями, шутками и плачем на послематчевых интервью
Eurosport

59 мин. назад

Наоюки Ои не говорит по-английски, но умеет выходить из затруднительных ситуаций.

Японский бильярдист Наоюки Ои завоевал путевку в четвертьфинал World Pool Masters. Журналист подошел поздравить победителя и задать пару стандартных вопросов, но спортсмен порвал публике все шаблоны:

«Меня зовут Наоюки Ои. Сегодня очень-очень повезло. Поздравьте меня. Еее. Английский – немного. Нет проблем».

Вместо ответа на вопрос про финальный удар Наоюки исполнил интернет-хит 2016 года Pen-pineapple-apple-pen.

Четвертьфинал обернулся для японца поражением, но на эпичность интервью это не повлияло: «Извините вы говорите по-английски? – внезапно спросил Наоюки репортера. – Вы? Я? Нет английского, нет проблем».

После этого Наоюки снова исполнил Pen-pineapple-apple-pen и заплакал со словами: «Спасибо! Еду домой!».

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