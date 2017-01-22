22.01.17 - 12:30
Санкт-Мориц
Четверки - пишет • Финал
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Четверки - Open
Санкт-Мориц - 22 января 2017

    
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