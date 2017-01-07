Бобслеисты Александр Касьянов и Алексей Пушкарев стали вторыми в двойках на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Россияне по итогам двух попыток уступили лишь 0,64 секунды немцам Франческо Фридриху и Мартину Гроткоппу (1 минута 49,20 секунды). Третье место заняли представители Латвии Оскар Киберманис и Матисс Микнис (+0,70).

Другой российский дуэт Алексей Стульнев/Василий Кондратенко (+1,10) стал 7-м.

Максим Андрианов и Илья Малых (+1,59) – 15-е.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля. Но из-за допингового скандала соревнования перенесли в Германию.

Лучший спортивный телеграм