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Бобслеисты Александр Касьянов и Алексей Пушкарев стали вторыми в двойках на этапе Кубка мира
Российские спортсмены проиграли немцам меньше секунды.
Бобслеисты Александр Касьянов и Алексей Пушкарев стали вторыми в двойках на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Россияне по итогам двух попыток уступили лишь 0,64 секунды немцам Франческо Фридриху и Мартину Гроткоппу (1 минута 49,20 секунды). Третье место заняли представители Латвии Оскар Киберманис и Матисс Микнис (+0,70).
- Другой российский дуэт Алексей Стульнев/Василий Кондратенко (+1,10) стал 7-м.
- Максим Андрианов и Илья Малых (+1,59) – 15-е.
- Чемпионат мира по бобслею и скелетону должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля. Но из-за допингового скандала соревнования перенесли в Германию.
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