Other Agency

Бобслеисты Александр Касьянов и Алексей Пушкарев стали вторыми в двойках на этапе Кубка мира

Бобслеисты Касьянов и Пушкарев стали вторыми в двойках на этапе Кубка мира
Р-Спорт

6 ч. назад

Российские спортсмены проиграли немцам меньше секунды.

Бобслеисты Александр Касьянов и Алексей Пушкарев стали вторыми в двойках на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Россияне по итогам двух попыток уступили лишь 0,64 секунды немцам Франческо Фридриху и Мартину Гроткоппу (1 минута 49,20 секунды). Третье место заняли представители Латвии Оскар Киберманис и Матисс Микнис (+0,70).

  • Другой российский дуэт Алексей Стульнев/Василий Кондратенко (+1,10) стал 7-м.
  • Максим Андрианов и Илья Малых (+1,59) – 15-е.
  • Чемпионат мира по бобслею и скелетону должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля. Но из-за допингового скандала соревнования перенесли в Германию.

Лучший спортивный телеграм

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Решающий розыгрыш из финала, после которого Ноле не вскинул победно хотя бы палец

01:37
Популярные видео
Непринужденная победа Фуркада, финишировавшего спиной
2 293 просмотров6 ч
Жесткое падение, доказывающее, что гигантский слалом – адское испытание
4 654 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться
1
Бобслеисты Александр Касьянов и Алексей Пушкарев стали вторыми в двойках на этапе Кубка мира
2
У России забрали чемпионат мира по бобслею
3
ЧМ-2017 перенесен из Сочи в Германию
4
Алексей Воевода: «Скорее всего, буду подавать в суд на «Спорт-Экспресс»
5
Тренер сборной России по бобслею Александр Щегловский скончался на чемпионате мира
6
Президент федерации бобслея и скелетона Георгий Беджамов задержан в Монако для выдачи в Россию
7
Алексей Воевода поднял 96-килограммового мужика как ребенка
8
Николай Хренков разбился в аварии, выехав на встречную полосу
6 ч. назад
Бобслеисты Александр Касьянов и Алексей Пушкарев стали вторыми в двойках на этапе Кубка мира
19/12/2016 в 14:09
ЧМ-2017 перенесен из Сочи в Германию
13/12/2016 в 20:30
У России забрали чемпионат мира по бобслею
20/09/2016 в 16:23
Тайсон Гэй заявлен на отборочный турнир бобслеистов
09/06/2016 в 16:00
Алексей Воевода: «Скорее всего, буду подавать в суд на «Спорт-Экспресс»
02/06/2016 в 15:04
Александр Зубков возглавил Федерацию бобслея России
12/05/2016 в 23:32
Александр Зубков: «Любые слова настоящий мужик должен чем-то подкреплять, а что у Родченкова?»
23/04/2016 в 08:48
Президент федерации бобслея и скелетона Георгий Беджамов задержан в Монако для выдачи в Россию